В Казахстане утвердили график приема в первый класс
Министерство просвещения Казахстана утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год, передает BAQ.KZ.
Приемная кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года. В этом году запуск системы решили проводить поэтапно - в зависимости от региона. В министерстве объясняют, что такой подход позволит снизить нагрузку на информационные системы и сделать процесс более удобным для родителей.
Как можно подать документы
Подать заявление можно несколькими способами:
- через платформу OQU;
- с авторизацией через портал электронного правительства;
- лично в организациях образования.
Когда начнется прием по регионам
С 27 мая документы начнут принимать:
Астана, Абайская область, Жетысуская область, Кызылординская область и Западно-Казахстанская область.
С 10 июня прием стартует в Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область и Восточно-Казахстанская область.
С 18 июня документы будут принимать в Шымкент, Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область и Атырауская область.
С 29 июня прием начнется в Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область и область Ұлытау.