В Казахстане утвердили график приема в первый класс

Министерство просвещения Казахстана утвердило поэтапный график приема документов в первый класс на 2026–2027 учебный год, передает BAQ.KZ.

Приемная кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа 2026 года. В этом году запуск системы решили проводить поэтапно - в зависимости от региона. В министерстве объясняют, что такой подход позволит снизить нагрузку на информационные системы и сделать процесс более удобным для родителей.

Как можно подать документы

Подать заявление можно несколькими способами:

- через платформу OQU;

- с авторизацией через портал электронного правительства;

- лично в организациях образования.

Когда начнется прием по регионам

С 27 мая документы начнут принимать:

Астана, Абайская область, Жетысуская область, Кызылординская область и Западно-Казахстанская область.

С 10 июня прием стартует в Алматы, Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область и Восточно-Казахстанская область.

С 18 июня документы будут принимать в Шымкент, Алматинская область, Костанайская область, Павлодарская область и Атырауская область.

С 29 июня прием начнется в Туркестанская область, Мангистауская область, Карагандинская область, Северо-Казахстанская область и область Ұлытау.