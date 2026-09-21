В Казахстане изменились требования к иностранцам и лицам без гражданства, претендующим на разрешение на постоянное проживание. Нововведения действуют в рамках пилотного проекта и предусматривают предварительную критериальную оценку, проверку знания государственного языка, платежеспособности и других данных заявителя. Для части иммигрантов также определены приоритетные регионы расселения.

Кроме того, расширен перечень обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа в разрешении или его аннулирования. Подробнее о новых правилах BAQ.KZ рассказали в пресс-службе МВД РК.

Сначала – тестирование и скоринг

Как сообщили в МВД, изменения связаны с совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения, МВД и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития от 30 января 2026 года.

Документ предусматривает систему предварительной критериальной оценки иностранцев, в том числе этнических казахов, претендующих на получение разрешения на постоянное проживание.

Процедура включает несколько этапов: тестирование на знание государственного языка, заполнение анкеты, проверку правоохранительными и специальными органами, автоматическую обработку данных и итоговое собеседование с местными исполнительными органами.

«Такой подход позволяет заранее оценивать риски и отсекать недобросовестных претендентов еще до получения разрешения на постоянное место жительства», – сообщили в МВД.

Таким образом, знание государственного языка становится одним из факторов, учитываемых при прохождении предварительной оценки.

Подать заявление на получение разрешения на ПМЖ можно после успешного прохождения предусмотренных процедур и получения соответствующего уведомления.

При этом правила предусматривают исключения для отдельных категорий иностранцев. Некоторые заявители освобождены от прохождения отдельных этапов или выполнения определенных требований. В их числе – отдельные категории инвесторов, востребованных специалистов и другие лица, предусмотренные правилами пилотного проекта.

Для подтверждения платежеспособности потребуется 1320 МРП

Одним из условий для заявителей, которые не освобождены от подтверждения платежеспособности, является наличие необходимой суммы на банковском счете.

Иностранец должен предоставить справку банка-резидента Казахстана либо филиала иностранного банка о наличии суммы, равной или превышающей 1320 МРП.

Как пояснили в МВД, такой размер рассчитывается с учетом среднего прожиточного минимума, необходимого для обеспечения жизнедеятельности иностранца в течение пяти лет. Именно такой срок постоянного проживания в общем порядке необходим для последующего приема в гражданство Казахстана.

После получения разрешения на постоянное проживание платежеспособность необходимо подтверждать ежегодно в течение пяти лет.

При этом законодательством предусмотрены категории заявителей, на которых требование о подтверждении платежеспособности не распространяется.

Для части претендентов имеет значение срок проживания

При рассмотрении документов учитывается и продолжительность законного проживания иностранца в Казахстане.

Для претендентов, на которых распространяется соответствующее требование, предусмотрено проживание в стране на законных основаниях не менее одного года, а также успешное прохождение критериальной оценки.

После этого документы на ПМЖ подаются через филиалы «Правительства для граждан» по месту проживания.

Заявителю также необходимо подтвердить наличие жилья. Для этого можно предоставить нотариально заверенный договор либо заявление физического или юридического лица о предоставлении жилья для проживания и постоянной регистрации. Такой документ действует 180 календарных дней.

Если недвижимость принадлежит самому иностранцу, предоставляются документы, подтверждающие право собственности.

Для части иммигрантов определили семь регионов

Еще одно направление пилотного проекта касается расселения части иммигрантов, прибывающих в Казахстан на постоянное проживание.

Для этого определены семь приоритетных регионов: Акмолинская область – за исключением отдельных районов, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Абайская, Улытауская и Северо-Казахстанская области.

Как пояснили в МВД, такой подход связан с необходимостью восполнения дефицита трудовых ресурсов и выравнивания демографической ситуации.

При этом требование о расселении распространяется не на всех иностранцев. Правила предусматривают исключения, в частности, для отдельных бывших соотечественников, некоторых иностранцев, прибывающих для воссоединения с супругом или супругой – гражданином Казахстана, а также лиц, владеющих казахским языком на уровне B2.

Для тех, кто попадает под программу расселения, предусмотрено важное условие: преждевременный переезд может привести к аннулированию разрешения. Одним из дополнительных оснований является выезд на постоянное место жительства в другой регион Казахстана, если иммигрант прожил в определенном для него регионе менее пяти лет.

За что могут отказать в ПМЖ

Помимо оснований, предусмотренных Законом «О миграции населения», правила устанавливают дополнительные обстоятельства, при которых иностранцу могут отказать в разрешении на постоянное проживание или аннулировать уже выданное.

В частности, это касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления небольшой и средней тяжести в Казахстане, а также осужденных в течение последнего года за уголовный проступок.

Учитываются и административные правонарушения. Основанием могут стать два и более правонарушения, посягающих на общественный порядок и нравственность либо институт государственной власти. Также правила предусматривают ограничения, связанные с неоднократными нарушениями Правил дорожного движения.

Среди других оснований – непрохождение критериальной оценки, несоблюдение установленных требований к проживанию и проживание не по адресу, указанному при оформлении документов.

Отдельно учитывается фактическое проживание обладателя разрешения на территории Казахстана. В частности, законодательством предусмотрены ограничения для иностранцев, которые после получения ПМЖ находятся в стране менее 183 календарных дней в течение последовательного 12-месячного периода, за исключением предусмотренных случаев.

Работа и доход тоже имеют значение

При рассмотрении заявления будет учитываться занятость претендента.

Одним из оснований для отказа может стать отсутствие непрерывной трудовой или предпринимательской деятельности в Казахстане в течение 12 месяцев до подачи ходатайства.

В качестве альтернативы заявитель должен подтвердить наличие дохода на каждого члена семьи, претендующего на разрешение на постоянное проживание. Его размер должен составлять не менее одной минимальной заработной платы на каждого соответствующего члена семьи.

Требование распространяется в том числе на супруга или супругу, несовершеннолетних детей, обучающихся очно в организациях высшего и послевузовского образования, а также других близких родственников, находящихся на иждивении.

Что произойдет после аннулирования разрешения

Если разрешение на постоянное проживание аннулируют, иностранцу необходимо покинуть Казахстан в течение 30 календарных дней после утверждения соответствующего заключения.

На этот период ему выдается разрешение на временное проживание на срок, необходимый для выезда из страны.

Повторно обратиться за разрешением на постоянное проживание можно будет не ранее чем через год после отказа либо аннулирования предыдущего разрешения.

Срок оказания государственной услуги и размер госпошлины не изменились. После подачи полного пакета документов заявление рассматривается 45 календарных дней, государственная пошлина составляет 4 МРП.

По данным МВД, с начала 2026 года разрешение на постоянное проживание в Казахстане получили около 9,4 тысячи иностранных граждан.

Новые требования реализуются в рамках пилотного проекта, срок действия которого установлен до 31 декабря 2026 года.