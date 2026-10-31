Министр культуры провел совещание Комиссии по Государственной премии имени Абая

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев принял участие в итоговом заседании Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2026 года. Заседание прошло под председательством Вице-Президента Ерлана Карина.

Арман Кырыкбаев представил доклад об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй этап конкурса.

Комиссия, в состав которой входят авторитетные представители творческой интеллигенции Казахстана, рассмотрела семь работ в области литературы, музыки, театра и изобразительного искусства.

По итогам голосования члены комиссии не достигли согласия по выдвинутым произведениям. В связи с этим в текущем году Государственная премия имени Абая присуждаться не будет.

На заседании также предложено пересмотреть критерии оценки работ, усовершенствовать механизмы экспертного сопровождения и упорядочить процедуры конкурсного отбора.