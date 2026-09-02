В Казахстане впервые пройдет глобальная встреча ИКАО по авиационной безопасности
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Кибератаки, беспилотники, цифровые технологии и последствия вооруженных конфликтов все сильнее меняют требования к безопасности гражданской авиации. Эти риски станут центральной темой международной встречи ИКАО, которая пройдет в Астане с 20 по 22 октября, передает BAQ.KZ.
Казахстан впервые примет Неделю безопасности ИКАО. На площадку съедутся руководители авиационных администраций, представители отрасли и международных организаций.
В центре обсуждения будут угрозы, с которыми авиация сталкивается уже сейчас. Речь идет о защите критической инфраструктуры, росте числа киберинцидентов, распространении беспилотных воздушных судов и рисках для гражданских рейсов в условиях вооруженных конфликтов и геополитической напряженности.
Отдельный блок посвятят тому, как быстрее обмениваться информацией о таких угрозах и как оценивать риски до того, как они приведут к инцидентам.
В Астану ожидается приезд президента Совета ИКАО Тошиюки Онумы и генерального секретаря ИКАО Хуана Карлоса Саласара.
По данным Минтранса, Казахстан сейчас имеет 95,7% соответствия международным стандартам авиационной безопасности. С этим показателем страна входит в топ-20 и лидирует в Центральной Азии.
Участники встречи обсудят и новые технологии в авиации, подготовку кадров, работу систем безопасности и устойчивость отрасли к цифровым угрозам.
Дискуссии пройдут в контексте Глобального плана обеспечения авиационной безопасности GASeP и программы постоянного мониторинга ИКАО USAP-CMA.
Встреча в Астане станет одним из этапов подготовки к Третьей конференции высокого уровня по авиационной безопасности HLCAS/3, которая пройдет в 2027 году.
Ожидается, что по итогам обсуждений участники сформируют предложения по тому, как авиационные власти разных стран будут реагировать на новые угрозы и работать в условиях, когда риски для гражданских перевозок становятся все менее предсказуемыми.
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