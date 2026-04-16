В Китае меняется подход к прощанию с усопшими: традиционные ритуалы постепенно дополняются экологичными практиками и цифровыми технологиями. Новые правила в сфере похоронных услуг вступили в силу в конце марта и уже способствуют переходу к более современным форматам памяти, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Согласно обновлённым нормам, в стране поощряются альтернативные способы захоронения — в море, под деревьями или с использованием «цветочных» форматов. На сегодня 28 регионов Китая уже приняли соответствующие программы с субсидиями и мерами поддержки.

Море вместо кладбищ

Экологичные похороны становятся всё более востребованными. Так, в городе Яньтай с 2015 года в море был развеян прах более 5 тысяч человек, что позволило сэкономить тысячи квадратных метров земли.

По официальным данным, в 2025 году в Китае провели более 50 тысяч морских захоронений — это на 170% больше, чем пять лет назад.

Кроме того, меняются и традиции поминовения. Если раньше на праздник Цинмин было принято сжигать ритуальную бумагу, то сегодня всё чаще используются живые цветы. Власти и специалисты подчеркивают, что такой подход не только безопаснее, но и экологичнее.

ИИ в ритуалах прощания

Параллельно развивается и технологическое направление. В ряде регионов начали использовать искусственный интеллект для создания цифровых аватаров умерших.

С помощью фотографий специалисты формируют виртуальный образ человека, а также создают короткие фильмы о его жизни, которые демонстрируются на церемонии прощания. Такие решения, по словам представителей отрасли, помогают родственникам справиться с утратой и сохранить эмоциональную связь с близкими.

Смена ценностей

Эксперты отмечают, что реформа похоронной сферы в Китае — это не просто отказ от старых традиций, а постепенный переход к более осмысленным и «экологичным» формам памяти.

Акцент смещается с внешней атрибутики на содержание ритуала, а современные технологии становятся инструментом сохранения человеческих историй и поддержки близких в сложный момент.