В Косшы спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка из запертой квартиры

В городе Косшы Акмолинской области сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели аварийно-спасательные работы в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка.

Во время работ выяснилось, что пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате и не могла самостоятельно открыть дверь.

С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС обеспечили доступ в квартиру и оказали необходимую помощь.

По информации спасателей, медицинская помощь женщине и ребёнку не потребовалась.