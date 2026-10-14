В Косшы спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка из запертой квартиры
Пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате и не могла самостоятельно открыть дверь. На помощь пришли сотрудники МЧС и полиции.
14 Октября 2026, 21:29
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14 Октября 2026, 21:2914 Октября 2026, 21:29
142Фото: МЧС РК
В городе Косшы Акмолинской области сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели аварийно-спасательные работы в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка.
Во время работ выяснилось, что пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате и не могла самостоятельно открыть дверь.
С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС обеспечили доступ в квартиру и оказали необходимую помощь.
По информации спасателей, медицинская помощь женщине и ребёнку не потребовалась.
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