  • Главная
  • Новости
  • В Косшы спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка из запертой квартиры

В Косшы спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка из запертой квартиры

Пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате и не могла самостоятельно открыть дверь. На помощь пришли сотрудники МЧС и полиции.

14 Октября 2026, 21:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК 14 Октября 2026, 21:29
14 Октября 2026, 21:29
142
Фото: МЧС РК

В городе Косшы Акмолинской области сотрудники МЧС совместно с полицейскими провели аварийно-спасательные работы в одной из квартир многоквартирного жилого дома. В результате спасли 70-летнюю женщину и двухлетнего ребёнка.

Во время работ выяснилось, что пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате и не могла самостоятельно открыть дверь.

С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС обеспечили доступ в квартиру и оказали необходимую помощь.

По информации спасателей, медицинская помощь женщине и ребёнку не потребовалась.

Самое читаемое

Наверх