В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По уточнённым данным, подземные толчки произошли накануне в 21:09. Эпицентр землетрясения находился в горах Байбиче-Тоо на территории Кыргызстана: в 14 километрах к югу от села Ак-Булак и в 32 километрах к юго-востоку от села Баетово.

В селе Ак-Булак интенсивность подземных толчков составила 2,5 балла.