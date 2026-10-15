В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 3,4
15 Октября 2026, 15:39
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15 Октября 2026, 15:3915 Октября 2026, 15:39
188Фото: BAQ.KZ
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.
По уточнённым данным, подземные толчки произошли накануне в 21:09. Эпицентр землетрясения находился в горах Байбиче-Тоо на территории Кыргызстана: в 14 километрах к югу от села Ак-Булак и в 32 километрах к юго-востоку от села Баетово.
В селе Ак-Булак интенсивность подземных толчков составила 2,5 балла.
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