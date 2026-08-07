В Кызылординской области 2,5 тысячи человек подключили к питьевой воде

Около 2,5 тысячи жителей посёлка Жанакорган в Кызылординской области получили доступ к централизованному водоснабжению, передает BAQ.KZ.

Раньше микрорайоны «Станция МАИ» и «Алтыкрант» к системе питьевого водоснабжения подключены не были. Воду люди брали из шахтных колодцев. Теперь она идёт в 773 жилых дома.

Новая водораспределительная станция обошлась в 1,1 млрд тенге. Её построили на средства, возвращённые государству органами прокуратуры.

В церемонии открытия участвовал аким области Мурат Ергешбаев. По его словам, за 2025-2026 годы региону выделили 45 млрд тенге из возвращённых государству активов и реализовали на них 31 проект. Средства направляются по поручению Главы государства при организации Генеральной прокуратуры.

Это не единственный такой объект в регионе. Прокуратура сообщает, что на возвращённые активы в области уже завершили 15 строек общей стоимостью 14,1 млрд тенге. Среди них новое инфекционное отделение на 25 коек в Аральском районе, оно обошлось в 1,9 млрд тенге.

Работа продолжается, ещё по 14 проектам на 22,3 млрд тенге идут строительно-монтажные работы. По словам акима, за последние четыре года бюджет области вырос вдвое и достиг 809 млрд тенге, а бюджет развития увеличился в 4,3 раза.

Ергешбаев заявил, что теперь жители области полностью обеспечены централизованной питьевой водой. До конца года в регионе планируют газифицировать ещё 10 населённых пунктов и довести охват до 85%.

Также в области рассчитывают предоставить более 6200 квартир очередникам и отремонтировать 141 километр дорог, улиц и мостовых переходов.