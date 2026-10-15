В Кызылординской области впервые за 26 лет очистили канал «Жетыколь»

В текущем году Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» была выполнена первая за 26 лет механизированная очистка оросительного канала «Жетыколь» в Сырдарьинском районе.

Работы выполнены на участке протяженностью 16,5 км. В результате улучшилось обеспечение водой 10 озерных систем, а также пастбищ и сенокосов, расположенных вдоль объекта.

Очистка канала также позволила полностью обеспечить поливной водой сельхозугодья Жетыкольского, Амангельдинского и Айдарлинского сельских округов.