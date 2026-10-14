В Мангистауской области готовятся дать тепло, пока часть оборудования еще ремонтируют

Отопительный сезон в Мангистауской области планируют начать 15 октября. При этом часть ремонта на оборудовании МАЭК еще продолжается. В областном управлении энергетики заявили, что эти работы не должны повлиять на подачу тепла.

Подготовку региона к зиме обсудили на аппаратном совещании под председательством акима области Нурдаулета Килыбая.

За год в Мангистау отремонтировали 12,5 км тепловых сетей. Из них 1,6 км в Актау, 9,8 км в Жанаозене и 0,8 км в Мунайлинском районе.

С 15 по 17 сентября предприятия «МАЭК» и «КЖСА» провели гидравлические испытания теплопроводов.

На ТЭЦ №1 и №2 МАЭК полностью отремонтировали три котла. Работы на одной турбине подходят к концу, еще на одном котле и двух турбинах ремонт продолжается.

В управлении энергетики утверждают, что незавершенные работы на отопительный сезон не повлияют.

Параллельно ремонтировали электросети. «Мангистауская региональная электросетевая компания» обновила 536,5 км сетей, две подстанции и 77 распределительных пунктов.

«Актауское управление электрических сетей» отремонтировало еще 22,5 км сетей.

Для новых микрорайонов Актау строят отдельную котельную мощностью 422,4 МВт. Она должна обеспечить теплом 19А, 20, 20А, 33, 34А и 35 микрорайоны.

На совещании отдельно подняли вопрос бытового газа. В ДЧС обратили внимание на состояние газовых отопительных котлов, установленных в отдельных квартирах многоэтажек.

Нурдаулет Килыбай поручил держать под контролем готовность тепловых и электрических сетей и усилить работу по газовой безопасности.

«Наша задача - обеспечить, чтобы жители в зимний период не остались без тепла. Для этого необходимо держать под постоянным контролем готовность тепловых и электрических сетей, работу оборудования и своевременно решать выявленные проблемы», - сказал аким области.

Строительство новой котельной в Актау, по его словам, ведется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.