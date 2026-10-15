В Мангистауской области ремонтируют 70 километров республиканской трассы

В Мангистауской области продолжается средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Форт-Шевченко – Таушык – Шетпе». Работы ведутся на участке с 91-го по 161-й километр общей протяженностью 70 км.

Основная цель проекта — улучшение состояния дорожного покрытия, повышение безопасности движения и создание комфортных условий для водителей и пассажиров.

В ходе ремонта проводится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укладка нижнего слоя из крупнозернистой и верхнего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Также предусмотрены устройство и укрепление обочин.

На сегодняшний день фрезерование покрытия и укладка нижнего слоя выполнены на протяжении 62 км. По обоим видам работ достигнут 100% запланированного объема. Верхний слой асфальтобетона уложен на участке протяженностью 27 км, что составляет 38% от общего объема.

На объекте задействованы 39 единиц специализированной техники и 72 работника.

Завершение ремонта позволит улучшить качество дорожного покрытия, повысить безопасность движения и обеспечить более комфортное и надежное транспортное сообщение между населенными пунктами региона.