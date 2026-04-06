Мажилис Парламента Республики Казахстан рассмотрит законопроекты о психологической деятельности и ответственном обращении с животными, передает BAQ.KZ.

Проект повестки предстоящего пленарного заседания был сформирован на Бюро под председательством Ерлан Кошанов.

Закон о психологах

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроект «О психологической деятельности», инициированный парламентариями.

Документ предусматривает закрепление прав и обязанностей психологов и их клиентов, включая соблюдение конфиденциальности и получение информированного согласия.

Кроме того, предлагается создать единый государственный реестр психологов. Включение в него станет обязательным условием для ведения профессиональной деятельности.

Ответственность за животных

Также в повестку включены поправки в закон об ответственном обращении с животными.

Они направлены на усиление контроля за владельцами домашних животных и повышение ответственности местных исполнительных органов.

«Предлагается усилить меры реагирования для обеспечения безопасности граждан», - отмечается в материалах.

Другие вопросы

Кроме того, депутаты рассмотрят соглашение между Казахстаном и Турцией о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран.

Документ был подписан 11 сентября 2024 года в Астане и регулирует порядок использования воздушного пространства на взаимной основе.

Во втором чтении планируется рассмотреть поправки в трудовое законодательство.

Также депутатам предстоит определить сроки подготовки заключения по новому законопроекту в сфере ветеринарии.

