В Минпросвещения прокомментировали ситуацию вокруг «Национальной школы Абая»

Вопросы, поднятые в опубликованных материалах о «Национальной школе Абая», находятся на контроле Комитета среднего образования Министерства просвещения Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что школа не осталась без руководителя. В настоящее время назначен исполняющий обязанности директора, поэтому образовательный процесс продолжается в штатном режиме. Прежнее руководство школы покинуло должности по собственному желанию после завершения внутреннего государственного аудита, который проводился в мае–июне 2026 года.

Проверка охватила период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Ее результаты были опубликованы на официальном ресурсе Министерства просвещения 9 июля.

По итогам аудита выявлено нарушений на сумму более 10,8 млрд тенге. Из них свыше 10,4 млрд тенге относятся к финансовым нарушениям. В частности, 10,2 млн тенге подлежат возврату в бюджет, еще 10,4 млрд тенге — восстановлению. Кроме того, выявлены процедурные нарушения на сумму 370,6 млн тенге.

По результатам аудита четыре материала направлены в правоохранительные органы для принятия решения. Также направлены документы для привлечения к административной ответственности и наложения 24 штрафов. При этом в министерстве отметили, что установление вины и ответственности конкретных лиц относится к компетенции уполномоченных органов.

Вопрос назначения постоянного директора школы сейчас рассматривается с учетом требований нового закона «О государственной службе Республики Казахстан», вступившего в силу 1 июля 2026 года. Согласно статье 89, прием на руководящие должности в государственных юридических лицах осуществляется только на конкурсной основе.

Порядок проведения конкурса должен быть утвержден уполномоченным органом по делам государственной службы по согласованию с Аппаратом Правительства. Сейчас соответствующие правила проходят процедуру утверждения.

До вступления новых правил в силу у Министерства нет правовых оснований ни для проведения конкурса, ни для прямого назначения постоянного директора. Назначение без конкурса будет нарушением требований закона. После утверждения правил на вакантную должность директора будет объявлен открытый конкурс.

В настоящее время работу в «Национальной школе Абая» проводят вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, заместитель директора департамента финансов и государственных закупок Елнар Сабыр и вице-президент Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина Гульшат Мухтарханова.

Представители министерства также контролируют организацию учебного процесса в школе.

В Минпросвещения призвали родителей, педагогов, учащихся и выпускников ориентироваться на официальную информацию, не распространять непроверенные сведения и не делать преждевременных выводов. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам проводимой работы.