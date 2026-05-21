В Минсельхозе прокомментировали слухи о собачьем мясе в ресторанах Астаны

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов высказался о появившейся информации о том, что в ряде известных ресторанов Астаны в блюдах из фарша могло содержаться собачье мясо, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, Министерство сельского хозяйства и подведомственный ему Комитет ветеринарного контроля и надзора проверяют мясо, поступающее на рынок Казахстана.

"Мы слышали эту информацию. Министерство сельского хозяйства и Комитет ветеринарного контроля и надзора в рамках своей компетенции проверяют мясо, которое поступает на рынок Казахстана. На каждую партию мяса выдается соответствующая справка. После этого ветеринары передают образцы мяса в лабораторию для проверки. Но, как вы сами знаете, собачье мясо непригодно для употребления в пищу", – сказал Азат Султанов.

Он также пояснил, какой государственный орган может проводить проверки в отношении ресторанов и кафе.

"Это санитарно-эпидемиологическая служба, то есть Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. Проверка деятельности ресторанов и кафе, где подают готовую еду, входит не в компетенцию Министерства сельского хозяйства, а в их компетенцию. Министерство сельского хозяйства проверяет только мясо как сырье, поступающее на рынок. С этой стороны никакой угрозы нет, все мясо, поступающее на рынок, мы проверяем", – отметил вице-министр.

Вместе с тем редакция BAQ.KZ направила официальный запрос в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по данному вопросу.