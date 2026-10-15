В национальном парке «Көлсай көлдері» краснокнижный медведь попал в объектив камеры
15 Октября 2026, 11:05
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15 Октября 2026, 11:0515 Октября 2026, 11:05
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Величественные горы и густые леса национального парка «Көлсай көлдері» вновь стали местом удивительной встречи с дикой природой. Во время обследования территории специалисты парка зафиксировали тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), занесенного в Красную книгу Казахстана.
Этот редкий представитель животного мира обитает в горных районах Тянь-Шаня. Регистрация медведя в естественной среде обитания имеет важное значение для наблюдения за состоянием популяции и сохранением биоразнообразия национального парка.
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