В национальном парке «Көлсай көлдері» краснокнижный медведь попал в объектив камеры

Величественные горы и густые леса национального парка «Көлсай көлдері» вновь стали местом удивительной встречи с дикой природой. Во время обследования территории специалисты парка зафиксировали тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), занесенного в Красную книгу Казахстана.

Этот редкий представитель животного мира обитает в горных районах Тянь-Шаня. Регистрация медведя в естественной среде обитания имеет важное значение для наблюдения за состоянием популяции и сохранением биоразнообразия национального парка.