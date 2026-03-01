Синоптики прогнозируют снег, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Астана ожидается туман.

В Кызылорде ожидается гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы, Конаеве и Таразе временами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской и Кызылординской областях временами ожидаются туман, гололед и ветер.

В Шымкенте, Туркестане, Талдыкоргане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается туман.

В Актау, Уральске, Мангистауской, Алматинской, Туркестанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед, ветер и туман.