В области Абай разгорелся природный пожар
В Аягозском районе продолжается тушение природного пожара.
21 Сентября 2026, 21:29
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21 Сентября 2026, 21:2921 Сентября 2026, 21:29
185Фото: Скриншот видео
В Аягозском районе области Абай, на участке Казанкемир Тарбағатайского сельского округа, произошло возгорание сухой травы и кустарника в горной, труднодоступной местности. Огонь распространился на территорию государственного национального природного парка «Тарбағатай».
В тушении задействовано порядка 226 человек и 43 единицы техники МЧС, ГЛПР «Семей орманы», ГНПП «Тарбагатай» и МИО. К тушению привлечены два вертолёта «Казавиаспас» и КНБ. Выполнено 12 сбросов воды.
Тушение осложняется сложным горным рельефом, крутыми подъемами, отсутствием подъездных путей к очагам возгорания и порывами ветра.
Угрозы населенным пунктам нет.
Ситуация находится под контролем задействованных служб.
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