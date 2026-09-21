В области Абай разгорелся природный пожар

В Аягозском районе области Абай, на участке Казанкемир Тарбағатайского сельского округа, произошло возгорание сухой травы и кустарника в горной, труднодоступной местности. Огонь распространился на территорию государственного национального природного парка «Тарбағатай».

В тушении задействовано порядка 226 человек и 43 единицы техники МЧС, ГЛПР «Семей орманы», ГНПП «Тарбагатай» и МИО. К тушению привлечены два вертолёта «Казавиаспас» и КНБ. Выполнено 12 сбросов воды.

Тушение осложняется сложным горным рельефом, крутыми подъемами, отсутствием подъездных путей к очагам возгорания и порывами ветра.

Угрозы населенным пунктам нет.

Ситуация находится под контролем задействованных служб.