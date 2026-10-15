В Пакистане при обрушении крыши школы погибли 17 детей и учитель

В пакистанском Пешаваре при обрушении крыши частной школы погибли 17 детей и учительница. Все погибшие ученики были младше 13 лет.

По данным Express Tribune, более 30 человек получили травмы. Некоторых пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Lady Reading Hospital объявили режим чрезвычайной готовности. Администрация больницы и медики работают в травматологическом отделении, сообщил представитель медучреждения Мухаммад Асим.

На месте продолжается спасательная операция. К школе прибыли бригады Rescue 1122 и техника для ликвидации последствий происшествий. Более восьми пострадавшим детям первую помощь оказали еще до госпитализации.

Спасатели продолжают искать людей под завалами. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться.

Reuters ранее сообщал о 17 погибших детях и одном учителе, однако первоначально приводил данные более чем о десяти пострадавших. По более поздней информации местного издания, число раненых превысило 30.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф выразил соболезнования семьям погибших и поручил ускорить спасательные работы и оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Причина обрушения крыши пока не установлена.