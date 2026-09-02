В поликлиниках Казахстана сократили срок ожидания приема до 1-3 дней

В поликлиниках Казахстана расширили самостоятельную запись к врачам и сократили сроки ожидания приема. Сейчас пациент может выбрать время посещения на 60 дней вперед, а доля самостоятельной записи к врачам общей практики выросла до 72,5%, сообщает BAQ.KZ.

Еще в 2024 году самостоятельно записывались лишь 20% пациентов. По профильным специалистам показатель вырос еще заметнее, с 4% до 66,1%.

Изменился и срок ожидания участкового врача. Раньше приема приходилось ждать в среднем 5-7 дней, сейчас 1-3 дня. Для этого время, которое участковый врач проводит на приеме пациентов, увеличили с четырех до шести часов в день.

Неотложная помощь появилась прямо в поликлиниках

Для пациентов с внезапным ухудшением самочувствия, когда угрозы жизни нет, за два года открыли 680 кабинетов неотложной помощи.

Туда можно обращаться при высокой температуре, повышенном давлении, обострении хронических заболеваний, сильной боли, рвоте, диарее и небольших травмах.

Еще 995 мобильных бригад сформировали для оказания неотложной помощи по установленным показаниям.

Если состояние угрожает жизни, обращаться по-прежнему нужно в скорую помощь.

Часть нагрузки с врачей постепенно передают медсестрам. В поликлиниках развивается самостоятельный сестринский прием. Медсестры могут проводить отдельные процедуры, оформлять медицинские документы и участвовать в наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями.

За счет этого врачи получают больше времени для диагностики и лечения тех, кому нужна медицинская помощь.

Справки и рецепты уходят в цифру

Параллельно в поликлиниках продолжают переводить документы в электронный формат.

Цифровыми стали рецепты и листы временной нетрудоспособности. Еще 13 видов медицинских справок перевели в электронный вид.

Пересмотрели и сроки действия результатов обследований перед плановой госпитализацией. Для части исследований срок увеличили с 10 до 12 дней, для других с одного до трех месяцев.

Это позволяет в ряде случаев не проходить обследование заново только потому, что прежний результат формально перестал действовать.

По данным Минздрава, охват населения услугами первичной медико-санитарной помощи за это время вырос с 60% до 80%.

В ведомстве связывают изменения с обновлением первичной медицинской помощи, где главный упор сделали на самостоятельную запись, более короткое ожидание и получение части помощи непосредственно в поликлинике.