В порту Курык завершают строительство контейнерного терминала

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительства контейнерного терминала на территории индустриального морского порта «ЕРСАЙ» в поселке Курык. Строительная готовность объекта составляет 85%, а ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

Проектная мощность терминала составит 120 тысяч ДФЭ в год. Его общая площадь — 50 тысяч квадратных метров. Проект совместно реализуют казахстанские компании Lancaster Group и Atasu Group.

Терминал будет предназначен для обработки контейнерных и других генеральных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Для работы объекта предусмотрено современное погрузочно-разгрузочное оборудование: маневровые локомотивы, два портовых рельсовых козловых крана грузоподъёмностью 45 тонн каждый, портовый буксир, ричстакеры и вилочные погрузчики.

Ожидается, что новый объект повысит потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, связывающего Китай, Казахстан, прикаспийские страны, Кавказ и Европу. После выхода на полную мощность терминал обеспечит создание 60 новых рабочих мест.

В порту «ЕРСАЙ» имеются семь причалов общей протяжённостью 1 300 метров, собственная акватория и подходной канал, обеспечивающий безопасное круглогодичное судоходство.

Параллельно в порту ведутся дноуглубительные работы. Они должны создать условия для безопасного захода судов с глубокой осадкой, повысить пропускную способность акватории и расширить перечень обрабатываемых грузов.

По итогам рабочей поездки Нурдаулет Килыбай подчеркнул важность проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона и отметил необходимость качественного и своевременного завершения строительных работ.