В результате наводнений в Пакистане погибли 45 человек
Всего пострадали 442 жилых дома.
Сегодня 2026, 08:23
Сегодня 2026, 08:23Сегодня 2026, 08:23
Фото: Pixabay.com
Не менее 45 человек погибли и 105 получили травмы различной тяжести в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане вследствие проливных дождей, начавшихся 25 марта, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Geo.
Согласно сведениям провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, основной причиной гибели и травмирования жителей региона стало обрушение зданий, подмытых мощными водяными потоками.
Всего пострадали 442 жилых дома, 60 из которых оказались полностью уничтожены стихией.
Представители ведомства выступили с предупреждением о том, что в период с 6 по 9 апреля прогнозируется очередная волна интенсивных осадков. Населению настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в районы, наиболее уязвимые перед стихийными бедствиями, без острой необходимости.
