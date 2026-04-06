Не менее 45 человек погибли и 105 получили травмы различной тяжести в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане вследствие проливных дождей, начавшихся 25 марта, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Geo.

Согласно сведениям провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, основной причиной гибели и травмирования жителей региона стало обрушение зданий, подмытых мощными водяными потоками.

Всего пострадали 442 жилых дома, 60 из которых оказались полностью уничтожены стихией.

Представители ведомства выступили с предупреждением о том, что в период с 6 по 9 апреля прогнозируется очередная волна интенсивных осадков. Населению настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в районы, наиболее уязвимые перед стихийными бедствиями, без острой необходимости.