В поселке Восточный города Семей введена в эксплуатацию новая средняя школа №53 на 300 мест, передает BAQ.KZ.

Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта «Келешек мектептері». В церемонии открытия приняли участие аким области Берик Уали, вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, депутаты Парламента, а также представители педагогического сообщества.

Новая школа рассчитана на 300 учеников и занимает территорию площадью 2,56 гектара. В здании оборудованы 30 учебных кабинетов, включая классы информатики и робототехники, а также специализированные лаборатории по химии, физике и биологии. Помимо этого, предусмотрены мастерские, кабинеты кулинарии и швейного дела.

Учебное заведение оснащено интерактивными панелями, актовым залом, столовой, библиотекой и читальным залом. Для учащихся созданы STEM-лаборатории, хореографический и спортивный залы, а также игровые площадки. На прилегающей территории обустроены футбольное, волейбольное и хоккейное поля, а также беговая дорожка.

В школе также созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями - здание оборудовано лифтом и тактильными дорожками.

Как отметил глава региона, открытие школы позволяет полностью решить вопрос доступности образования для жителей поселка Восточный, где ранее детям приходилось ездить в другие районы.

В ходе мероприятия вице-министр просвещения вручил ведомственные награды ветеранам педагогической отрасли.

В регионе продолжается работа по сокращению дефицита ученических мест. В частности, ведется строительство новых школ и пристроек, а также реализация других образовательных проектов.