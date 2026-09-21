В семи микрорайонах Алматы отключат свет 22 сентября

В Алматы с 21 по 25 сентября на ряде улиц и в жилых домах временно отключат электроэнергию, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК).

По данным компании, подачу электроэнергии временно приостановят в нескольких районах города в связи с ремонтом электросетей и проведением плановых технических работ. Точные адреса и время отключений указаны в специальном графике.

21 сентября электричество отключат на ряде улиц в Алатауском и Жетысуском районах, в том числе на улицах Абаканской, Баянаульской, Вильямса, Герцена, Жангельдина, Потанина, а также в микрорайоне Айгерим-1.

22 сентября с временными отключениями электричества могут столкнуться жители микрорайонов Шанырак-1, Шанырак-2, Улжан-1, Карагайлы, Алгабас, Акжар и Ожет.

23 сентября плановые работы затронут несколько улиц в центральной части города, а также микрорайон Ожет и ряд жилых секторов. В основном электричество будут отключать с 08:00–09:00 и восстанавливать подачу до 17:00.

24 сентября ремонтные работы продолжатся в Нурлытау, Думане, Боралдае и игорода. 25 сентября временные отключения запланированы в микрорайонах Самал, Томирис и Думан, а также на нескольких участках улиц.

Энергоснабжающая компания предупредила, что график может меняться в зависимости от хода ремонтных работ. Полный список адресов и время отключений опубликованы на официальном сайте АЖК.