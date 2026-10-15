В школе Павлодара нашли таблетки с резким запахом: четверым детям стало плохо
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В одной из школ Павлодара четверо учащихся пожаловались на плохое самочувствие после занятия. В учебном кабинете обнаружили таблетки с резким запахом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Инцидент произошел 12 октября 2026 года. По информации ведомства, после занятия четверо школьников почувствовали недомогание.
«12 октября 2026 года в одной из школ Павлодара в учебном кабинете обнаружены таблетки с резким запахом. После занятия четверо учащихся почувствовали недомогание. По результатам осмотра их состояние оценено как удовлетворительное», – сообщили в местном управлении образования.
После произошедшего администрация школы провела внутреннее разбирательство. По его итогам в отношении ответственных работников приняли дисциплинарные меры.
При этом в управлении образования не уточнили, что это были за таблетки и связаны ли они с ухудшением самочувствия учащихся.
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