В школе Павлодара нашли таблетки с резким запахом: четверым детям стало плохо

В одной из школ Павлодара четверо учащихся пожаловались на плохое самочувствие после занятия. В учебном кабинете обнаружили таблетки с резким запахом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Инцидент произошел 12 октября 2026 года. По информации ведомства, после занятия четверо школьников почувствовали недомогание.

«12 октября 2026 года в одной из школ Павлодара в учебном кабинете обнаружены таблетки с резким запахом. После занятия четверо учащихся почувствовали недомогание. По результатам осмотра их состояние оценено как удовлетворительное», – сообщили в местном управлении образования.

После произошедшего администрация школы провела внутреннее разбирательство. По его итогам в отношении ответственных работников приняли дисциплинарные меры.

При этом в управлении образования не уточнили, что это были за таблетки и связаны ли они с ухудшением самочувствия учащихся.