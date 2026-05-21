В Шымкенте начали расследование после обращения инвестора о действиях полиции

В СМИ появилось обращение компании Sin YuanSteel, в котором заявляется о неправомерных действиях со стороны полиции Шымкента.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Казахстана, для проверки доводов инвестора инвестиционные прокуроры Шымкента зарегистрировали досудебное расследование.

В надзорном органе отметили, что иная информация по делу на данный момент не разглашается в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.