В Шымкенте представители партии «Әділет» обсудили цифровизацию и социальные инициативы

В Шымкенте прошел республиканский форум первичных партийных организаций партии «Әділет». В нем приняли участие более двух тысяч представителей из регионов страны. Кандидаты в депутаты Курултая представили основные положения предвыборной программы и обсудили предложения региональных организаций, передает BAQ.KZ.

Председатель партии Айбек Дадебай отметил роль первичных организаций во взаимодействии с гражданами.

«Первичные партийные организации – самая близкая к народу часть нашей партии. Именно здесь выслушивают запросы граждан, обсуждают наиболее актуальные проблемы и совместно рассматривают пути их решения», – сказал Айбек Дадебай.

Пресс-служба партии

Кандидат в депутаты Курултая Багдат Мусин представил цифровой блок программы. В нем предусмотрены обучение пяти миллионов казахстанцев навыкам работы с искусственным интеллектом, подготовка 100 тысяч специалистов в сферах AI и deeptech и создание Национального центра трансформации профессий.

«К 2027 году не менее 97% сельских жителей должны быть обеспечены качественным интернетом», – сообщил он.

Социальный блок представила кандидат в депутаты Курултая Динара Закиева. Среди заявленных инициатив – создание одного миллиона рабочих мест, в том числе 350 тысяч в сельской местности, 79 тысяч мест в детских садах и 300 тысяч ученических мест в школах. Также предусмотрено строительство девяти перинатальных и 27 реабилитационных центров.

Участники форума обсудили трудовые права, безопасность на производстве, подготовку кадров, поддержку бизнеса и инвестиционный климат. Представители регионов предложили создать цифровые мастерские и онлайн-систему контроля выполнения предвыборных обязательств.

В рамках поездки представители партии также встретились с деятелями культуры и искусства. Обсуждались развитие библиотек, поддержка театров, национальной драматургии и креативных индустрий.

По данным партии, в Казахстане зарегистрировано 3545 первичных партийных организаций, объединяющих около 650 тысяч человек.