В Шымкенте задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 4 млрд тенге

Сотрудники столичной полиции задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске.

Установлено, что подозреваемый совместно с группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане. При этом строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы. В рамках уголовного дела установлены 292 пострадавших вкладчика. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 млрд тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина длительное время скрывался в Шымкенте, периодически меняя съемные квартиры", - рассказали в МВД.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.