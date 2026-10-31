В Шымкенте задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 4 млрд тенге
Подозреваемый выманивал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого комплекса.
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Сотрудники столичной полиции задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске.
Установлено, что подозреваемый совместно с группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане. При этом строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы. В рамках уголовного дела установлены 292 пострадавших вкладчика. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 млрд тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина длительное время скрывался в Шымкенте, периодически меняя съемные квартиры", - рассказали в МВД.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
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