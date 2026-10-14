В Степногорске возобновят производство с инвестициями в $150 млн

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с руководством австралийской компании Lindian Resources Ltd., которая намерена возобновить работу простаивающего производственного объекта в Степногорске. На первом этапе в проект планируется вложить 150 млн долларов США.

Ожидается, что после запуска производство обеспечит 228 высокооплачиваемых постоянных рабочих мест.

Кроме того, ежегодные налоговые поступления в бюджет города, по прогнозам, составят не менее 300 млн тенге.

Реализация проекта позволит восстановить работу остановленного предприятия и создать новые возможности для трудоустройства жителей Степногорска.