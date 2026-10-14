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В Степногорске возобновят производство с инвестициями в $150 млн

Австралийская компания Lindian Resources Ltd. планирует восстановить работу простаивающего предприятия. Проект предусматривает создание 228 постоянных рабочих мест.

14 Октября 2026, 22:13
АВТОР
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Pixabay.com 14 Октября 2026, 22:13
14 Октября 2026, 22:13
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Фото: Pixabay.com

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с руководством австралийской компании Lindian Resources Ltd., которая намерена возобновить работу простаивающего производственного объекта в Степногорске. На первом этапе в проект планируется вложить 150 млн долларов США.

Ожидается, что после запуска производство обеспечит 228 высокооплачиваемых постоянных рабочих мест.

Кроме того, ежегодные налоговые поступления в бюджет города, по прогнозам, составят не менее 300 млн тенге.

Реализация проекта позволит восстановить работу остановленного предприятия и создать новые возможности для трудоустройства жителей Степногорска.

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