В Степногорске возобновят производство с инвестициями в $150 млн
Австралийская компания Lindian Resources Ltd. планирует восстановить работу простаивающего предприятия. Проект предусматривает создание 228 постоянных рабочих мест.
14 Октября 2026, 22:13
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14 Октября 2026, 22:1314 Октября 2026, 22:13
272Фото: Pixabay.com
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с руководством австралийской компании Lindian Resources Ltd., которая намерена возобновить работу простаивающего производственного объекта в Степногорске. На первом этапе в проект планируется вложить 150 млн долларов США.
Ожидается, что после запуска производство обеспечит 228 высокооплачиваемых постоянных рабочих мест.
Кроме того, ежегодные налоговые поступления в бюджет города, по прогнозам, составят не менее 300 млн тенге.
Реализация проекта позволит восстановить работу остановленного предприятия и создать новые возможности для трудоустройства жителей Степногорска.
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