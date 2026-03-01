После смерти Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи в Тегеране состоятся траурные церемонии, сообщили в Совете координации пропаганды Ислама Тегеранской провинции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tasnimnews.

«Услышав о этой невообразимой трагедии - совершённой самыми преступными и отвратительными силами истории, - иранцы сразу вышли на улицы и площади, чтобы выразить свою преданность и потребовать сурового наказания виновных», — заявил глава Совета Сейед Мохсен Махмуди.

Он добавил, что чтение Корана сейчас слышно во всех мечетях, религиозных центрах, парках и на перекрёстках, а по всей столице развешены чёрные траурные флаги.

Вечерние траурные собрания начнутся после молитв Магриб и Иша, причём все 22 района Тегерана примут участие в организованных мемориальных мероприятиях. Основные площадки включают Хафт Ховз, Таджриш и Саттарханские площади; площади Вали Аср, Ванак и Шахид Тахрани Моггаддам; жилой район Тегеран Парс Фаза 2 вместе с Плаза Второго базара и Кока-Кола раундэбаут; а также крупные транспортные развязки — площади Понак, Хафт Тир, Шахид, Фалах, районы Яфтабад, Тегерансар и Олимпийскую площадь.