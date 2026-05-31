В Токио прошёл съезд казахской диаспоры стран Азии

В столице Японии, Токио, состоялся малый съезд казахов, объединивший представителей диаспоры в Азии. Это мероприятие стало международным событием, направленным на укрепление связей между казахами, проживающими в странах Азии, и исторической родиной.

При поддержке Посольства Казахстана в Японии и Международного фонда «Отандастар» был организован форум, в котором приняли участие представители Малайзии, Кореи, Монголии и других стран. Встреча прошла в 2025 году.

Основная цель мероприятия — развитие культурно-духовных связей между этническими казахами за рубежом и поддержка национальной идентичности, а также расширение сотрудничества между общественными организациями диаспоры.

В ходе съезда прошли встречи с участием известных специалистов, учёных и общественных деятелей, а также представителей казахских культурных объединений. Обсуждались вопросы сохранения языка, традиций и укрепления связей между поколениями.

Особое внимание было уделено развитию связей между организациями казахской диаспоры в разных странах Азии, а также обмену опытом и совместным проектам.

Посол Казахстана в Японии Ералан Баударбек-Кожатанов отметил важность подобных инициатив, подчеркнув, что они способствуют укреплению международного авторитета страны и поддержанию связей с соотечественниками за рубежом.

В рамках мероприятия также выступили представители Парламента Республики Казахстан и общественных организаций. Они подчеркнули значимость подобных встреч для укрепления национального единства и развития культурной дипломатии.

Участники съезда отметили, что такие мероприятия помогают сохранять национальную идентичность, развивать сотрудничество и поддерживать связь с исторической родиной, особенно для молодёжи, выросшей за пределами Казахстана.