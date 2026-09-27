В Усть-Каменогорске загорелась квартира в жилом доме
При пожаре эвакуированы 10 человек, один спасен.
27 Сентября 2026, 13:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
27 Сентября 2026, 13:3227 Сентября 2026, 13:32
66Фото: Pixabay.com
В Усть-Каменогорске на улице Серикбаева произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.
По прибытии подразделений МЧС по лестничному маршу из дома были эвакуированы 10 человек. С помощью автолестницы из квартиры спасен один человек.
Пожар ликвидирован на малой площади.
Мужчина 1975 года рождения, осмотрен врачами Центра медицины катастроф МЧС и доставляется в медицинское учреждение.
Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое
- Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
- Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
- Президент распорядился комплексно проверить состояние дел в Министерстве обороны
- В Мангистау простились с погибшими военнослужащими
- Отопительный сезон стартовал в Северо-Казахстанской области