В Усть-Каменогорске загорелась квартира в жилом доме

В Усть-Каменогорске на улице Серикбаева произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

По прибытии подразделений МЧС по лестничному маршу из дома были эвакуированы 10 человек. С помощью автолестницы из квартиры спасен один человек.

Пожар ликвидирован на малой площади.

Мужчина 1975 года рождения, осмотрен врачами Центра медицины катастроф МЧС и доставляется в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.