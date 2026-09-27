В Усть-Каменогорске загорелась квартира в жилом доме

При пожаре эвакуированы 10 человек, один спасен.

27 Сентября 2026, 13:32
АВТОР
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Pixabay.com 27 Сентября 2026, 13:32
27 Сентября 2026, 13:32
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Фото: Pixabay.com

В Усть-Каменогорске на улице Серикбаева произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

По прибытии подразделений МЧС по лестничному маршу из дома были эвакуированы 10 человек. С помощью автолестницы из квартиры спасен один человек.

Пожар ликвидирован на малой площади.

Мужчина 1975 года рождения, осмотрен врачами Центра медицины катастроф МЧС и доставляется в медицинское учреждение.

Причина пожара устанавливается.

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