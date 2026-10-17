В ВКО наградили религиозных лидеров в преддверии Дня духовного согласия

В Усть-Каменогорске представители религиозных объединений и общественности встретились в преддверии Дня духовного согласия, который отмечается в Казахстане 18 октября. Участников поздравил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Сегодня в регионе действуют 148 религиозных объединений, представляющих 11 конфессий.

Сактаганов поблагодарил духовных лидеров за работу с молодёжью, поддержку людей и участие в общественной жизни. Он подчеркнул важность сохранения мира и профилактики распространения деструктивных идеологий.

Главная из них — это бережное сохранение мира на родной земле и надёжная защита наших земляков, особенно подрастающего поколения, от чуждых нашему обществу деструктивных идеологий, — отметил аким.

По его словам, уважение к свободе вероисповедания и культурному многообразию остаётся важным принципом государственной политики. Межконфессиональный диалог и готовность слышать друг друга помогают сохранять доверие между жителями региона. Во время мероприятия почётные грамоты акима области получили главный имам ВКО Думан Сайфуллин и архиепископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий.

Благодарственным письмом отметили главного пастора церкви «Родник» Владимира Вольфа. Также сотрудникам, которые изучают религиозную ситуацию и занимаются профилактикой экстремизма, вручили награды Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Казахстана.

Для гостей организовали выставку «Восточный Казахстан: общая летопись природы и истории». В завершение прозвучали песни и музыкальные произведения, знакомые разным поколениям жителей региона.