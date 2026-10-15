В ВКО раскрыли кражу скота на 240 тысяч тенге

В Восточно-Казахстанской области полицейские раскрыли кражу двух голов мелкого рогатого скота, принадлежавших разным владельцам. Общий ущерб составил 240 тысяч тенге.

По предварительным данным, подозреваемые заранее договорились о краже, рассчитывая получить материальную выгоду.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Барьер» полицейские остановили на автодороге автомобиль, следовавший со стороны Уланского района. В багажном отсеке находились две головы мелкого рогатого скота, которые перевозили без соответствующих документов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В полиции напоминают, что кража скота является уголовно наказуемым деянием. Владельцам рекомендуют обеспечивать надёжную охрану животных и мест их содержания.