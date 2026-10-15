В ВКО раскрыли кражу скота на 240 тысяч тенге
В Уланском районе полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили двух овец без необходимых документов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Восточно-Казахстанской области полицейские раскрыли кражу двух голов мелкого рогатого скота, принадлежавших разным владельцам. Общий ущерб составил 240 тысяч тенге.
По предварительным данным, подозреваемые заранее договорились о краже, рассчитывая получить материальную выгоду.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Барьер» полицейские остановили на автодороге автомобиль, следовавший со стороны Уланского района. В багажном отсеке находились две головы мелкого рогатого скота, которые перевозили без соответствующих документов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В полиции напоминают, что кража скота является уголовно наказуемым деянием. Владельцам рекомендуют обеспечивать надёжную охрану животных и мест их содержания.
Самое читаемое
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Криштиану Роналду поддержал Саудовскую Аравию после атаки хуситов
- Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов
- Венгрия сняла вето: Украина приблизилась к переговорам о вступлении в ЕС