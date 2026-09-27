В Йемене объявили мобилизацию на фоне наступления хуситов
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Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими призвал граждан присоединиться к правительственным войскам на фоне нового наступления хуситов. Также он объявил амнистию для боевиков, которые покинут группировку и перейдут на сторону правительства. По словам аль-Алими, цель властей — вернуть контроль над территориями, занятыми хуситами, и восстановить государственный суверенитет, включая столицу Сану.
Призыв прозвучал после продвижения хуситов на западе Йемена. В сентябре они захватили ряд стратегических районов на побережье Красного моря, включая город Моха и остров Маюун. Конфликт между правительственными силами и хуситами, контролирующими Сану с 2014 года, вновь перешел к масштабным боевым действиям после нескольких лет относительного перемирия. На фоне эскалации хуситы также усилили атаки на Саудовскую Аравию.
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