В Жаркаинском районе акция «Таза Қазақстан» становится частью повседневной жизни

В Жаркаинском районе продолжается реализация республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства. За время проведения акции экологическая повестка стала неотъемлемой частью общественной жизни района, объединяя жителей, государственные учреждения, предпринимателей, волонтёров и молодёжь вокруг общей цели - сделать населённые пункты чище, уютнее и комфортнее.

Центральным событием очередного этапа акции стало торжественное открытие на центральной площади города Державинска. После этого в амфитеатре центрального парка прошёл эко-квест «Туған жерге тағзым – ортадан басталады», в ходе которого участники выполняли тематические задания, обсуждали вопросы охраны окружающей среды, формирования экологической культуры и ответственного отношения к благоустройству.

Продолжением программы стала экологическая акция «Таза болашақ», посвящённая вопросам сохранения окружающей среды, поддержания чистоты населённых пунктов и личной ответственности каждого жителя за экологическое благополучие родного края.

В мероприятиях приняли участие более 400 человек. Среди них - заместитель акима Жаркаинского района Дулат Сыздыков, Уполномоченный по правам ребёнка Акмолинской области Милана Подрезова, член Республиканского совета детских омбудсменов, представители государственных органов, молодёжных организаций, волонтёры, предприниматели, трудовые коллективы и жители района.

«Чистота начинается с каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем сохранить наши города и сёла благоустроенными, уютными и комфортными для будущих поколений», - отметил заместитель акима Жаркаинского района Дулат Сыздыков.

Особое внимание в рамках акции уделяется не только экологическому просвещению, но и практической работе по благоустройству. В районе продолжается модернизация систем уличного освещения и развитие городской инфраструктуры. В городе Державинске введена в эксплуатацию автономная система освещения на въезде со стороны автомобильной дороги областного значения Державинск – Кийма, продолжается устройство освещения по улице Ишимской.

Работы по благоустройству активно ведутся и в сельских населённых пунктах. Новое уличное освещение появилось в сёлах Тассуат, Гастелло, Пятигорское, Львовское, Бирсуат, Достык, Зерноград, Далабай, Пригородное, Отрадное и Шойындыколь. Продолжается обновление фасадов многоквартирных жилых домов в районном центре, благоустраиваются общественные пространства.

В селе Гастелло открыта новая освещённая беседка, ставшая местом отдыха для жителей. Также обновлены въездные стелы сёл Гастелло, Шойындыколь, Львовское и Жанадалинского сельского округа, что значительно улучшило внешний облик населённых пунктов.

Экологические мероприятия прошли и на городском ипподроме, где молодёжь провела уборку территории. Активное участие приняли жители микрорайона «Молодёжный» в рамках инициативы «Наш двор». Особую активность проявили жители дома № 5, совместными усилиями благоустроившие свою дворовую территорию.

Наряду с субботниками в районе регулярно проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания территорий. Их главная цель - предупреждение нарушений, повышение ответственности жителей и формирование бережного отношения к окружающей среде.

Доброй традицией и новым трендом в Жаркаинском районе становится коллективная уборка территорий после проведения массовых мероприятий. Участники спортивных соревнований, культурных мероприятий и кинопоказов под открытым небом завершают встречи совместной уборкой мест проведения, демонстрируя личную ответственность за чистоту общественных пространств.

С начала 2026 года в Жаркаинском районе проведено 76 субботников, в которых приняли участие более 2 780 человек. За весенний период высажено 3 670 саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, полностью ликвидированы все семь выявленных несанкционированных свалок.

По итогам сегодняшнего общерайонного субботника собрано и вывезено порядка 80 тонн мусора. В уборке приняли участие жители города Державинска и всех сельских округов района, которые совместными усилиями очистили общественные пространства, дворовые территории, улицы, парки и другие объекты.

Работа в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» продолжается. С каждым месяцем она объединяет всё больше жителей района, доказывая, что чистота, благоустройство и бережное отношение к окружающей среде становятся не разовой акцией, а нормой повседневной жизни.