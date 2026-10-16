«Вас заставляют взять кредит?»: когда банк может остановить выдачу займа в Казахстане

С 1 октября казахстанцы перед оформлением беззалогового потребительского онлайн-кредита обязаны проходить анкетирование из семи вопросов. Банки выясняют, кто предложил им взять деньги и не находятся ли они под влиянием мошенников, и при подозрительных ответах могут приостановить выдачу денег или отказать в займе. Какие ответы вызывают подозрения, сколько длится проверка и можно ли оспорить отказ, в ответ на запрос редакции BAQ.KZ рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Какие ответы насторожат банк

Анкета включает семь вопросов. Заёмщика спрашивают, кто предложил оформить кредит, самостоятельно ли он принял такое решение, для чего нужны деньги и ознакомился ли с условиями договора.

Отдельные вопросы касаются возможного давления со стороны третьих лиц. Например, человека могут спросить, торопит ли кто-то его с оформлением займа, советовали ли скрывать кредит от родственников или сотрудников банка, а также поступали ли звонки с предложением «защитить деньги».

В АРРФР объяснили, какие ответы могут стать сигналом о возможном мошенничестве.

«Признаками возможного мошенничества являются ответы, указывающие на то, что заемщик действует под воздействием третьих лиц: кредит оформляется по звонку «службы безопасности», «полиции» или неустановленных лиц, по просьбе третьих лиц, для «проверки счета», «возврата ошибочного перевода» или перевода денег на «безопасный счет»», – сообщили в агентстве.

Подозрения также могут вызвать ответы о том, что человека торопят с оформлением кредита или просят никому о нём не рассказывать.

При этом единой системы баллов, по которой автоматически определяют подозрительные заявки, нет.

«Ответы анкеты оцениваются банком самостоятельно в рамках его системы управления рисками мошенничества», – пояснили в АРРФР.

Могут ли отказать в кредите из-за ответов

Если банк обнаружит признаки мошенничества, он должен провести дополнительную проверку.

В ходе неё клиенту разъясняют возможные риски и выясняют обстоятельства оформления займа.

По результатам проверки банк может одобрить кредит, временно приостановить заключение договора до устранения подозрительных обстоятельств либо отказать.

Для клиентов с высоким уровнем риска предусмотрены дополнительные требования.

«В отношении клиентов с высоким уровнем риска решение о выдаче онлайн-займа принимается только при документальном подтверждении операции со стороны клиента (запись разговора или письменное подтверждение при личной явке в отделение банка), а также при наличии заключения антифрод-подразделения и результатов проверки службы безопасности банка», – сообщили в агентстве.

Если банк выявит незаконное распространение персональных данных клиента, могут применяться дополнительные меры безопасности. Среди них – повторная биометрическая проверка, сверка принадлежности номера телефона и контрольный звонок.

Сколько может длиться проверка

«Максимальный срок дополнительной проверки не установлен и определяется внутренними документами банка», – говорится в ответе АРРФР.

Что делать, если в кредите отказали

Если банк отклонил заявку после дополнительной проверки, клиент может обратиться за разъяснениями.

«Срок, по истечении которого можно повторно подать заявку на заем после отказа, не установлен», – пояснили в агентстве.

Если заёмщик считает, что проверку провели неправильно, он вправе направить обращение в банк. На его рассмотрение отводится не более 15 рабочих дней.

В случае отказа банк обязан разъяснить возможность обжалования решения.

Кроме того, клиент может обратиться к банковскому омбудсману или в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Данные об оформлении онлайн-займа, включая время операций, сведения об идентификации, транзакциях и уведомлениях, банк должен хранить не менее пяти лет.

Для каких кредитов обязательны семь вопросов

В АРРФР уточнили, что анкетирование проводится при заключении через интернет любого договора беззалогового потребительского банковского займа независимо от суммы.

Перечень семи вопросов обязателен для всех банков.

При этом финансовые организации вправе использовать собственные дополнительные критерии оценки мошеннических рисков, в том числе анализировать поведение клиента в мобильном приложении и интернет-банкинге.

Отдельно действуют и другие меры защиты: биометрическая идентификация, период охлаждения для крупных онлайн-займов, добровольный запрет на получение кредитов и дополнительные подтверждения для отдельных возрастных категорий заёмщиков.

Поможет ли анкета остановить мошенников