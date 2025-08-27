Важная тема LIVE: Как развивается программа "Таза Қазақстан" и каких результатов ожидать к 2029 году
В прямом эфире "Важная Тема LIVE" вместе с вице-министром экологии и природных ресурсов Казахстана Жомартом Алиевым обсудим ход реализации программы "Таза Қазақстан" и её ключевые направления.
Мы узнаем, как удаётся вовлекать миллионы казахстанцев в экологические акции, начиная от субботников и озеленения до масштабных проектов по благоустройству территорий. Также обсудим, какие регионы показывают наибольшую активность и за счёт чего им удаётся удерживать лидерство.
Отдельное внимание уделим вопросам экологического воспитания. Мы поговорим о том, как детям с раннего возраста прививают культуру раздельного сбора отходов и бережного отношения к природе, и почему именно это направление считается основой долгосрочных изменений.
Кроме того, Жомарт Алиев расскажет о новых проектах и пилотных инициативах, которые появятся уже в ближайший год. Мы узнаем, какие задачи ставятся перед регионом в рамках "Таза Қазақстан" и какие результаты планируется достичь к 2029 году.
