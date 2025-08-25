Важная тема LIVE: Какие решения предлагает казахстанская медицина в отоневрологии
Сегодня, 18:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
120Фото: BAQ.KZ
В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с врачом-отоневрологом Карлыгаш Бакировой поговорили о том, почему возникают нарушения слуха, равновесия и какие решения сегодня предлагает медицина в Казахстане.
Обсудили, как стресс может провоцировать головокружения и шум в ушах, какие современные методы диагностики позволяют вовремя выявлять такие проблемы и какие подходы помогают восстановить здоровье.
Подробнее — по ссылке.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП