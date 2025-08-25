В прямом эфире программы "Важная тема LIVE" вместе с врачом-отоневрологом Карлыгаш Бакировой поговорили о том, почему возникают нарушения слуха, равновесия и какие решения сегодня предлагает медицина в Казахстане.

Обсудили, как стресс может провоцировать головокружения и шум в ушах, какие современные методы диагностики позволяют вовремя выявлять такие проблемы и какие подходы помогают восстановить здоровье.

Подробнее — по ссылке.