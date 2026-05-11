Венгрия может сменить валюту к 2030 году

Венгрия планирует выполнить требования Евросоюза и перейти на евро к 2030 году. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел Анита Орбан в парламенте, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Стране предстоит соблюсти так называемые Маастрихтские критерии – это строгие экономические правила ЕС. Среди них: низкая инфляция, ограниченный дефицит бюджета и госдолг, а также стабильный курс национальной валюты в течение как минимум двух лет.

Также Анита Орбан отметила проблему с замороженными средствами ЕС. Деньги были приостановлены из-за претензий к коррупции и вопросам верховенства права при прежнем правительстве. По её словам, эти средства важны для школ, семей и бизнеса.

Ранее власти Венгрии не спешили отказываться от национальной валюты, опасаясь экономических рисков и последствий для страны.