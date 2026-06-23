АО "Национальные информационные технологии" сообщило о новом этапе защиты в личном кабинете Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан.

Теперь при входе в систему одной электронной цифровой подписи и пароля к ключу недостаточно. Пользователям нужно пройти дополнительную проверку – двухфакторную аутентификацию.

Это значит, что после обычного входа нужно подтвердить личность одним из двух способов:

ввести одноразовый код, который приходит по SMS на номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан РК;

либо ввести код из цифрового документа "Удостоверение личности" в приложении eGov Mobile.

В НИТ уточнили, что для нерезидентов Казахстана этот дополнительный шаг пока не применяется, так как у них нет зарегистрированного номера в Базе мобильных граждан.

В компании отмечают, что нововведение сделано для повышения безопасности. Оно помогает лучше защищать учетные записи пользователей и снижает риск несанкционированного доступа.