Внутрибольничные инфекции выросли в 1,4 раза: Минздрав усиливает контроль

В Казахстане в 2025 году уровень регистрации инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, вырос в 1,41 раза по сравнению с предыдущим годом. Больше всего таких случаев фиксируют в родовспомогательных организациях, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Наиболее часто в роддомах регистрируются гнойно-септические инфекции. На фоне роста показателей Минздрав разработал новые правила проведения внутреннего инфекционного аудита. Сейчас проект приказа проходит согласование и государственную регистрацию.

После принятия документа внутренний инфекционный аудит станет обязательным для медицинских организаций независимо от формы собственности.

Проверять будут не только факты уже произошедшего заражения, но и потенциальные риски. В частности, аудит затронет соблюдение медработниками гигиены рук, правил асептики и антисептики, качество дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, использование средств индивидуальной защиты.

Отдельное внимание уделят хирургическим подразделениям и отделениям высокого риска, безопасности медицинских процедур, обращению с медицинскими отходами и подготовке персонала.

Частота таких проверок будет зависеть от профиля медицинской организации, эпидемиологической ситуации и результатов предыдущих аудитов. При возникновении дополнительных рисков предусмотрены внеплановые проверки.

Что будет при нарушениях

Если специалисты обнаружат нарушения, комиссия по профилактике инфекций должна будет разрабатывать план их устранения с конкретными сроками и ответственными лицами. После этого предусмотрена повторная оценка исполнения мер.

Особое внимание Минздрав планирует уделять распространению микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью. Такие инфекции могут увеличивать продолжительность госпитализации, потребность в антибиотиках, дополнительных вмешательствах и лабораторных исследованиях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с инфекциями во время получения медицинской помощи сталкивается примерно каждый десятый пациент в мире. Около 1,4 млн человек одновременно проходят лечение от таких инфекций.

В Минздраве рассчитывают, что новые правила позволят снизить риск внутрибольничных инфекций, усилить контроль в медорганизациях и сократить расходы на лечение инфекционных осложнений.