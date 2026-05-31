Во Франции задержаны сотни человек после финала Лиги чемпионов

Во Франции массовые беспорядки, вспыхнувшие после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, привели к задержанию более 400 человек по всей стране. Столкновения болельщиков с полицией произошли в нескольких городах, включая Париж.

Финальный матч, в котором парижский клуб обыграл лондонский «Арсенал», состоялся в Будапеште. Однако праздничные настроения в стране быстро переросли в уличные столкновения. В столице Франции и других регионах были зафиксированы поджоги фейерверков, использование сигнальных ракет и массовые скопления людей, нарушившие работу общественного транспорта.

Для сдерживания ситуации власти задействовали тысячи сотрудников правоохранительных органов. В центре Парижа полиция была вынуждена применять слезоточивый газ для разгона наиболее агрессивных групп болельщиков.

По данным французского МВД, в результате беспорядков были повреждены несколько транспортных средств, автобусная остановка и имущество как минимум двух коммерческих объектов. Всего к утру воскресенья задержаны 416 человек, из них 280 — в Париже.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал произошедшее «абсолютно неприемлемым» и сообщил о пострадавших среди силовиков. По его словам, семь полицейских получили ранения в ходе столкновений.

Инциденты вызвали широкий общественный резонанс. Представители политических сил резко осудили происходящее, подчеркнув масштабы уличного насилия на фоне спортивного события.

Несмотря на беспорядки, в воскресенье в Париже запланирован торжественный парад в честь игроков ПСЖ. Команда должна проехать по Марсову полю у Эйфелевой башни и посетить приём, организованный в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном.