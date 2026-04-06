В Астане на улице Жумабаева 29-летний водитель автомобиля BMW выполнял опасные маневры, в том числе устроил дрифт, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В результате его действий было повреждено дорожное покрытие, создана опасность для участников дорожного движения, а также нарушен покой жителей близлежащих домов.

По данному факту на водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за опасные маневры, неправильное расположение транспортного средства на дороге и нарушение правил эксплуатации автомобиля. Кроме того, его привлекли к ответственности за нарушение тишины и мелкое хулиганство.

Решением суда правонарушитель признан виновным и оштрафован. Автомобиль помещён на коммунальную штрафстоянку.

В полиции напомнили, что агрессивное вождение, дрифт и умышленные нарушения правил дорожного движения представляют прямую угрозу безопасности на дорогах. Подобные действия находятся на строгом контроле, а виновные привлекаются к ответственности.