Водителей Караганды предупредили о важном изменении со 2 сентября

С 2 сентября в Карагандинской области дорожные камеры начали фиксировать новые виды нарушений. Теперь комплексы будут выявлять не только превышение скорости, но и использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, новые функции получили 120 комплексов автоматической фиксации. Нарушения будут определяться камерами, после чего водителям будут автоматически выписывать штрафы.

В полиции отдельно напомнили об опасности использования смартфона во время движения.

«Отвлечься на экран всего на 5 секунд при скорости 60 км/ч — это 100 метров езды "вслепую"», — отметили в ведомстве.

Правоохранители также призвали водителей и пассажиров не пренебрегать ремнями безопасности, которые позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП.

Водителей Карагандинской области призвали учитывать новые возможности камер и соблюдать правила дорожного движения.