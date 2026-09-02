Водителей Караганды предупредили о важном изменении со 2 сентября
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С 2 сентября в Карагандинской области дорожные камеры начали фиксировать новые виды нарушений. Теперь комплексы будут выявлять не только превышение скорости, но и использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, новые функции получили 120 комплексов автоматической фиксации. Нарушения будут определяться камерами, после чего водителям будут автоматически выписывать штрафы.
В полиции отдельно напомнили об опасности использования смартфона во время движения.
«Отвлечься на экран всего на 5 секунд при скорости 60 км/ч — это 100 метров езды "вслепую"», — отметили в ведомстве.
Правоохранители также призвали водителей и пассажиров не пренебрегать ремнями безопасности, которые позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП.
Водителей Карагандинской области призвали учитывать новые возможности камер и соблюдать правила дорожного движения.
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