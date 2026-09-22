Водителя привлекли к ответственности за опасные манёвры в Семее

В социальных сетях распространилось видео с опасными манёврами водителя Toyota на улицах Семея. Полицейские установили личность автомобилиста и привлекли его к административной ответственности.

На кадрах водитель совершает резкие манёвры и сближается с другим автомобилем на опасное расстояние.

Им оказался 20-летний житель Семея. 20 сентября его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования Правил дорожного движения о подаче сигнала перед началом манёвра.

Нарушителю назначен штраф в размере 5 МРП.