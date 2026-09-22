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Водителя привлекли к ответственности за опасные манёвры в Семее

20-летний житель города нарушил требования ПДД при выполнении манёвра.

22 Сентября 2026, 03:09
АВТОР
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Скриншот видео 22 Сентября 2026, 03:09
22 Сентября 2026, 03:09
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Фото: Скриншот видео

В социальных сетях распространилось видео с опасными манёврами водителя Toyota на улицах Семея. Полицейские установили личность автомобилиста и привлекли его к административной ответственности.

На кадрах водитель совершает резкие манёвры и сближается с другим автомобилем на опасное расстояние.

Им оказался 20-летний житель Семея. 20 сентября его привлекли к административной ответственности за невыполнение требования Правил дорожного движения о подаче сигнала перед началом манёвра.

Нарушителю назначен штраф в размере 5 МРП.

«Дорога — не место для опасных роликов. Один “эффектный кадр” может привести к тяжёлым последствиям», — предупредили в полиции.

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