Военная техника будет передвигаться по Казахстану: Минобороны объяснило причину

С 21 сентября по территории Казахстана началось плановое передвижение военной техники и личного состава. Военные эшелоны направляются в Россию для участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство обороны РК.

Военную технику и личный состав перевозят железнодорожным транспортом через территорию Казахстана до станции Мисящ в Челябинской области России и обратно. Передвижение продлится до 5 октября.

В России пройдут три учения ОДКБ

С 24 сентября по 3 октября на территории России запланированы учения ОДКБ «Взаимодействие – 2026», «Поиск – 2026» и «Эшелон – 2026».

В ходе полевых занятий военнослужащие будут отрабатывать перегруппировку войск, управление подразделениями и выполнение поставленных задач.

В Минобороны подчеркнули, что мероприятия проходят в соответствии с утвержденными планами боевой подготовки государств – членов ОДКБ. Такие учения проводятся регулярно и поочередно на территории стран организации.

Казахстанцев призвали не распространять непроверенную информацию

На фоне передвижения военной техники Министерство обороны обратилось к гражданам, представителям СМИ и пользователям социальных сетей.

В ведомстве призвали не распространять непроверенные сведения и ориентироваться на информацию из официальных источников. В Минобороны также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.