Военнослужащим предлагают новые выплаты и льготы

Мажилис принял закон по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, инициированный депутатами Парламента, передает BAQ.KZ.

В рамках законопроекта предлагаются новые меры для улучшения правового положения военнослужащих.

Так, военнослужащим вооруженных сил и Пограничной службы, которые участвуют в ликвидации ЧС, антитеррористических операциях и обеспечении режима ЧП, хотят выплачивать денежное содержание в трёхкратном размере.

Также военных, находящихся на казарменном положении или участвующих в карантинных мероприятиях, будут обеспечивать питанием за счет государства.

Кроме того, военнослужащим, временно отстраненным от должности по уголовно-процессуальному законодательству, планируется выплачивать минимальную заработную плату. Сейчас они остаются без денежного содержания.

Военнослужащим с выслугой 25 лет и более хотят разрешить увольняться по собственному желанию. А офицерам, проходящим службу по призыву, будут приостанавливать срок службы на период декретного отпуска.

Также предлагается изменить порядок перечисления средств ООН за участие казахстанских военных в миротворческих миссиях. Деньги хотят направлять напрямую в Министерство обороны для последующих выплат военнослужащим.