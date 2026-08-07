В Военный институт Сил воздушной обороны им. Талгата Бегельдинова поступило 525 заявлений, больше всего их на специальности военного лётчика и военной медицины, сообщили в Минобороны.

Набор в институте ведётся по восьми специальностям и шестнадцати квалификациям. Впервые в этом году открыли приём на тыловое обеспечение авиации и аэродромно-техническое обеспечение.

Медиков готовят вместе с Западно-Казахстанским медицинским университетом им. Марата Оспанова по программе двух дипломов.

По такой же схеме учат будущих офицеров Военно-морских сил. Первые два года штурманы кораблей и инженеры дизельных энергетических установок занимаются в институте Сил воздушной обороны, а на третьем и четвёртом курсах переходят в Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Шахмардана Есенова в Актау.

В Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи подали документы 400 человек. Отбор идёт по шести специальностям и двенадцати квалификациям, наибольший интерес вызвали организация и технология защиты информации, а также организация радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Этот же вуз впервые набирает курсантов на военную журналистику и военное дирижирование. Журналистов будут готовить совместно с КазНУ им. аль-Фараби, дирижёров с Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы.

Военный институт Сухопутных войск им. Сагадата Нурмагамбетова принимает по семнадцати специальностям. Наибольший интерес вызывает управление мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, высокий конкурс держится на инженерных и технических направлениях.

Среди кандидатов есть абитуриенты с результатами ЕНТ выше 100 баллов. Документы подали более двадцати военнослужащих срочной службы. Один из них, Миржан Султанов, получил образовательный грант по программе «Срочник 2.0» и намерен поступать на специальность военного лётчика.

Во всех вузах уже прошёл профессионально-психологический отбор. Сейчас кандидаты проходят медицинское освидетельствование, затем их ждёт проверка физической подготовки. По отдельным специальностям предстоят вступительные экзамены.

Тех, кто пройдёт все этапы, зачислят в курсанты по решению мандатных комиссий.