Военный самолет врезался в жилой дом в Судане: погибли пятеро детей

Военный самолет Ан-24 врезался в жилой дом в деревне Абу-Заейма в суданском штате Северный Кордофан. В результате погибли пятеро детей из одной семьи, их мать получила ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным правозащитной организации «Экстренные юристы», отслеживающей нарушения прав человека в ходе конфликта в Судане, происшествие случилось на территории, контролируемой военизированными формированиями.

Правозащитники возложили ответственность за удар на суданскую армию. Представители военных пока не прокомментировали это заявление.

Инцидент произошёл на фоне усиления боевых действий в стратегически важном регионе, который соединяет восточную и западную части страны.

Армия Судана и военизированные Силы быстрого реагирования уже более трёх лет борются за контроль над территориями. По данным источника, конфликт унёс жизни десятков тысяч человек и привёл к перемещению миллионов жителей.