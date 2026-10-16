Военный самолет врезался в жилой дом в Судане: погибли пятеро детей
В результате происшествия в штате Северный Кордофан мать детей получила ранения. Ответственность за удар правозащитники возложили на суданскую армию.
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Военный самолет Ан-24 врезался в жилой дом в деревне Абу-Заейма в суданском штате Северный Кордофан. В результате погибли пятеро детей из одной семьи, их мать получила ранения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным правозащитной организации «Экстренные юристы», отслеживающей нарушения прав человека в ходе конфликта в Судане, происшествие случилось на территории, контролируемой военизированными формированиями.
Правозащитники возложили ответственность за удар на суданскую армию. Представители военных пока не прокомментировали это заявление.
Инцидент произошёл на фоне усиления боевых действий в стратегически важном регионе, который соединяет восточную и западную части страны.
Армия Судана и военизированные Силы быстрого реагирования уже более трёх лет борются за контроль над территориями. По данным источника, конфликт унёс жизни десятков тысяч человек и привёл к перемещению миллионов жителей.
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