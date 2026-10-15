Вокзал 1945 года в Актюбинской области стал почти вдвое просторнее

В селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области закончили реконструкцию железнодорожного вокзала, построенного в 1945 году. Площадь здания выросла со 112 до 207,73 кв. м.

Вокзал обновили по программе модернизации железнодорожных вокзалов страны, которую проводят по поручению Главы государства.

В одноэтажном здании полностью заменили каркас и кровлю, фасад облицевали фиброцементными панелями. Внутри обновили инженерные сети, стены покрыли декоративной штукатуркой и водоэмульсионной краской, сделали подвесные потолки «Армстронг».

Полы выложили керамогранитом и модульной виниловой плиткой. Вокзал получил новую мебель и оборудование, территорию вокруг благоустроили.

Все материалы для ремонта взяли казахстанского производства.

Вокзал относится ко второму типу, в среднем за сутки здесь бывает около 66 пассажиров. Через станцию курсируют 12 поездов, из Карауылкелды можно уехать в Семей, Мангистау, Бейнеу, Атырау, Орал, Актобе, Кокшетау, Бурабай, Костанай, Шымкент, Туркестан, Тараз и Шу.

Реконструкцию оплатило АО «НК «Қазақстан темір жолы» из собственных средств при поддержке Правительства, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Актюбинской области.