Вокзал 1945 года в Актюбинской области стал почти вдвое просторнее
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области закончили реконструкцию железнодорожного вокзала, построенного в 1945 году. Площадь здания выросла со 112 до 207,73 кв. м.
Вокзал обновили по программе модернизации железнодорожных вокзалов страны, которую проводят по поручению Главы государства.
В одноэтажном здании полностью заменили каркас и кровлю, фасад облицевали фиброцементными панелями. Внутри обновили инженерные сети, стены покрыли декоративной штукатуркой и водоэмульсионной краской, сделали подвесные потолки «Армстронг».
Полы выложили керамогранитом и модульной виниловой плиткой. Вокзал получил новую мебель и оборудование, территорию вокруг благоустроили.
Все материалы для ремонта взяли казахстанского производства.
Вокзал относится ко второму типу, в среднем за сутки здесь бывает около 66 пассажиров. Через станцию курсируют 12 поездов, из Карауылкелды можно уехать в Семей, Мангистау, Бейнеу, Атырау, Орал, Актобе, Кокшетау, Бурабай, Костанай, Шымкент, Туркестан, Тараз и Шу.
Реконструкцию оплатило АО «НК «Қазақстан темір жолы» из собственных средств при поддержке Правительства, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Актюбинской области.
Самое читаемое
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Жумангарин пообещал не сокращать поддержку бизнеса
- Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов